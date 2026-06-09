Le Real Madrid a menti sur son offre pour Julian Alvarez selon la presse espagnole !

L’Espagne est en feu. Plus tôt ce mardi, le Real Madrid a publié un communiqué officiel dans lequel il annonçait avoir fait une offre de 150 millions d’euros pour Julian Alvarez. Une proposition refusée par les Colchoneros, mais le procédé interroge beaucoup sur la gestion de Pérez, et enflamme les médias et les réseaux sociaux. Beaucoup sont d’ailleurs convaincus qu’il s’agit d’une stratégie pour enquiquiner le FC Barcelone, qui cherche à recruter le joueur, et au passage tenir sa promesse électorale.

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En cette soirée ô combien mouvementée du côté de la capitale espagnole, Marca fait des premières révélations sur ce dossier qui va continuer de faire couler beaucoup d’encre ces prochains jours. On apprend d’abord qu’il y a effectivement bien eu des contacts entre les deux clubs. Des sources de l’Atlético consultées par le journal confirment que le Real Madrid a appelé ses homologues colchoneros.

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Il n’y a pas eu d’offre

Seulement, toujours selon le média espagnol, il n’y aurait pas eu d’offre. Les Merengues ont effectivement manifesté leur intérêt, mais n’ont pas fait de proposition. D’où la réponse assez tranchante de l’Atlético de Madrid par la suite, qui a enchaîné plusieurs tweets assez ironiques. Il faut dire que lorsqu’ils ont répondu aux dirigeants du Real Madrid, les Rojiblancos ont été très clairs : Alvarez n’est pas en vente.

Offre refusée de 150 M€ pour Julian Alvarez : à quoi joue Florentino Pérez ? À énerver le Barça : C'est un coup de pression pour faire grimper les enchères et plomber les finances catalanes C'est un pur coup de com' : Il savait que l'Atlético refuserait à cause de la clause à 500 M€. C'était juste pour sa réélection C'est incompréhensible : Proposer 150 M€ pour un 9 alors que Mbappé est là, ça n'a aucun sens Partage ta réponse Génération de l'image en cours

C’est sur cette courte mais concise mise au point que le coup de fil entre les deux clubs s’est terminé. Il n’a jamais été question de chiffres, ni de proposition pour recruter l’Argentin. Si l’Atlético n’a pas pris la mouche suite à cette prise de renseignements du Real, les Colchoneros ont été surpris, négativement, du communiqué qui a été publié par la suite. Et c’est là qu’ils ont enragé. Autant dire que cette histoire ne fait que commencer…