Coupe du Monde 2026 : l’incroyable 2e but égyptien… refusé par la VAR

L’Égypte y a bien cru au but du break. À duel avec Lisandro Martinez proche de son poteau de corner, Hassan parvenait à prendre le dessus sur son adversaire et à remonter tout le terrain le long de la ligne de touche. Il retrouvait Salah dans l’axe, qui ouvrait parfaitement pour Ziko arrivé à pleine vitesse côté gauche.

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L'Égypte pensait faire le break sur une contre-attaque conclue par Mostafa Ziko, mais après visionnage de la VAR, le but est refusé pour une faute offensive au départ de l'action.



L'Égypte reste devant, 1-0.



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L’attaquant ne tremblait pas devant Emiliano Martinez et reprenait victorieusement le ballon de son partenaire. Les Pharaons pensaient mener 2-0, sauf que… Au tout début de l’action, sur le premier duel, Attia a bel et bien marché sur le pied de Lisandro Martinez. Appelé par la VAR, M. Letexier a logiquement refusé le but et sauvé l’Argentine.