OL : Memphis Depay annonce son départ probable au prochain mercato

Il était titulaire et a disputé 90 minutes à la pointe de l'attaque des Pays-Bas, défaits face au Mexique (0-1) pour la première sur le banc de Frank de Boer, à Amsterdam. Une rencontre amicale qui sonnait comme un test pour le capitaine de l'OL, qui n'avait plus démarré une rencontre depuis le 18 septembre, laissé sur le banc par Rudi Garcia contre Lorient et Marseille, car en instance de départ. Une situation frustrante pour le joueur, qui n'est finalement pas parti pour Barcelone.

«Ce que j'ai moi-même trouvé ennuyeux, c'est que ces dernières semaines, j'ai été autorisé à faire beaucoup moins de minutes à Lyon», a expliqué Memphis Depay au journal AD, qui croit reconnaître dans le son de la voix du joueur un sentiment de lassitude. «J'ai eu le sentiment que tout était lié à mon départ. J'ai marqué quatre buts en six matchs. En tant qu'attaquant, vous aimeriez continuer cette série. Mais j'ai marqué les trois premiers de ces buts lors du premier match. C'est bien dommage», a-t-il regretté.

Un départ cet hiver mais pas forcément où l'on croit

Jouer, retrouver le goût du terrain, Memphis Depay en aura besoin pour être au top en janvier, à l'ouverture de la fenêtre du mercato hivernale. Car c'est bien sur cette période que se projette l'ancien joueur du PSV Eindhoven. L'attaquant des Oranjes et de l'Olympique Lyonnais, suspendu demain face à la Bosnie-Herzégovine, peut encore effectuer le grand saut tant espéré cet hiver et ce n'est pas forcément à Barcelone. Lorsqu'on lui demande si l'offre de Ronald Koeman tient toujours pour janvier. Le joueur se montre prudent.

«On verra bien», dit Memphis. «Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr, mais il y a de fortes chances qu'il y ait bientôt des clubs.» "Des" ? Comprendre que le FC Barcelone ne sera pas la seule option pour le natif de Moordrecht ? «J'ai 26 ans et je suis presque libre (il est sous contrat à Lyon jusqu'en juin 2021, ndlr), alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi, n'est-ce pas ?»