Le clan Neymar heureux de quitter le PSG

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Neymar aurait été victime du souhait de Kylian Mbappé de le voir partir. Recruté par Al-Hilal, le Brésilien quitte le football européen, mais va remplir son compte en banque en Arabie saoudite.

Et visiblement, il n’est pas mécontent de quitter la capitale française. « On a pu lire que le PSG était content qu’il parte. Mais croyez-moi : nous le sommes encore plus », a indiqué un proche du Brésilien au Parisien. Ambiance…