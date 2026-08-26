ASSE : Pierre Ekwah prêté à l’AJ Auxerre !

L’aventure entre l’ASSE et Pierre Ekwah touche à sa fin en ce milieu de semaine. Désireuse de trouver une solution urgente après la terrible blessure d’Assane Dioussé, victime d’une rupture des ligaments croisés, l’AJ Auxerre a brusquement accéléré pour s’offrir le milieu défensif franco-camerounais. Selon nos informations, les Verts et le club bourguignon sont parvenus à un accord total pour un prêt payant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat non obligatoire fixée à 6 M€.

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Un nouveau départ salvateur pour le joueur, de retour d’un prêt à Watford lors de la seconde partie de saison (7 apparitions en Championship). S’il s’entraînait normalement dans le Forez depuis la reprise, Ekwah, en conflit avec les Verts depuis plusieurs mois, n’avait disputé la moindre minute lors des rencontres amicales des Verts, dans l’attente d’une proposition convaincante. Présent ce mercredi en Bourgogne pour y passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat, le joueur est désormais fin prêt à lancer ce nouveau chapitre en Ligue 1 sous les couleurs icaunaises.