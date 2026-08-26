Menu Rechercher
Commenter 1
Info FM Ligue 1

ASSE : Pierre Ekwah prêté à l’AJ Auxerre !

Par Sebastien Denis
1 min.
Pierre Ekwah ASSE @Maxppp

L’aventure entre l’ASSE et Pierre Ekwah touche à sa fin en ce milieu de semaine. Désireuse de trouver une solution urgente après la terrible blessure d’Assane Dioussé, victime d’une rupture des ligaments croisés, l’AJ Auxerre a brusquement accéléré pour s’offrir le milieu défensif franco-camerounais. Selon nos informations, les Verts et le club bourguignon sont parvenus à un accord total pour un prêt payant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat non obligatoire fixée à 6 M€.

La suite après cette publicité

Un nouveau départ salvateur pour le joueur, de retour d’un prêt à Watford lors de la seconde partie de saison (7 apparitions en Championship). S’il s’entraînait normalement dans le Forez depuis la reprise, Ekwah, en conflit avec les Verts depuis plusieurs mois, n’avait disputé la moindre minute lors des rencontres amicales des Verts, dans l’attente d’une proposition convaincante. Présent ce mercredi en Bourgogne pour y passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat, le joueur est désormais fin prêt à lancer ce nouveau chapitre en Ligue 1 sous les couleurs icaunaises.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue 2
ASSE
Auxerre
Pierre Ekwah

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue 2 Ligue 2 BKT
ASSE Logo St Étienne
Auxerre Logo AJ Auxerre
Pierre Ekwah Pierre Ekwah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier