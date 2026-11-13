Didier Digard est le nouvel entraîneur du RC Lens !

Le Racing Club de Lens tient enfin son nouvel entraîneur. Après un début de saison particulièrement mouvementé, marqué par plusieurs changements sur le banc et une instabilité sportive qui a rapidement bousculé les plans du club artésien, les dirigeants lensois ont décidé de miser sur un nouveau technicien pour relancer la dynamique de l’équipe. Alors que Dino Töppmoller n’a pas fait de vieux os dans l’Artois, son remplaçant Yannick Cahuzac n’a pas fait long feu non plus. Les dernières prestations compliquées de Cahuzac, dont l’énorme déroute en Ligue des Champions à la maison (1-9) ont finalement eu raison de son mandat, lui qui n’aura dirigé les Sang et Or que durant neuf rencontres.

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Évincé en cours de semaine, il avait laissé place à plusieurs spéculations concernant son successeur. Quelques jours après le départ de Yannick Cahuzac, le RC Lens a ainsi officialisé l’identité de son nouvel entraîneur. Pierre Sage et Walid Regragui étaient notamment les deux noms qui tenaient la corde, selon nos informations exclusives. Finalement, c’est Didier Digard qui a raflé la mise ce vendredi. L’ancien entraîneur du Havre s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club artésien.

Didier Digard, un choix qui fait l’unanimité à Lens

Dans son communiqué officiel, le Racing a tenu à expliquer les raisons de ce choix et à rappeler sa méthode de fonctionnement : «fidèle à sa méthode de gouvernance, fondée sur l’écoute, l’exigence et la réflexion collective, le Racing Club de Lens annonce la nomination de Didier Digard au poste d’entraîneur de l’équipe première pour les deux prochaines saisons. Depuis le début de la semaine, le club a conduit le processus habituel qui préside à chacune de ses décisions structurantes. Tous les échanges avec les différents candidats ont ainsi été menés directement par la pyramide décisionnelle du Racing, sous l’égide du Président Joseph Oughourlian. Au terme de ces rencontres, un consensus fort s’est dégagé autour de la candidature de Didier Digard. Ce choix est celui d’un club uni, fidèle à ses valeurs et pleinement concentré sur son projet sportif. Dans un environnement où les commentaires extérieurs, parfois unanimes en apparence, ont pu nourrir certains récits éloignés de la réalité des réflexions menées en interne, le Racing rappelle que ses décisions se construisent à partir de faits observables, d’une analyse approfondie des profils étudiés et de convictions.»

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Ancien milieu de terrain, Didier Digard s’est progressivement construit une expérience sur les bancs de touche. Après une première expérience remarquée à Nice en 2023, où il avait conduit les Aiglons jusqu’aux quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, il avait rejoint Le Havre à l’été 2024. Il était parvenu à maintenir le club normand en Ligue 1 lors de ses deux premières saisons, avant de connaître un début d’exercice 2026-2027 catastrophique. Avec seulement deux points en neuf journées et aucune victoire, il avait été mis à pied après une lourde défaite face au PSG (1-5), le 31 octobre dernier. Quelques semaines après cette éviction, le technicien de 40 ans retrouve donc un banc de Ligue 1 par la grande porte avec un nouveau défi de taille à Lens.