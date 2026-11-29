Le Como mène face à la Juventus à la pause (1-0) grâce à un coup de génie de Nico Paz. Dans le temps additionnel, l’Argentin a parfaitement ajusté une magnifique frappe sur coup franc, trouvant le petit filet au premier poteau. Une tentative qui a surpris Vicario, coupable d’avoir repoussé le ballon alors que celui-ci avait déjà franchi la ligne. Un geste somptueux qui permet aux hommes de Cesc Fàbregas de prendre les devants.

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Réduite à dix dès la 5e minute après l’expulsion de Kolo Muani, la Juventus a pourtant réussi à se procurer une énorme occasion par l’intermédiaire de Cambiaso, mais Woltemade n’a pas su la convertir. Fabregas a déjà procédé à deux changements avec les entrées de Kaiki et Ricci à la place de Valle et Milla. Les Bianconeri vont devoir trouver les ressources pour renverser la situation en infériorité numérique.