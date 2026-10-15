Aston Villa : Unai Emery savoure le carton contre Fenerbahçe

Aston Villa impressionne en Ligue des Champions. Malgré un début de saison compliqué en Premier League, avec seulement cinq points pris en six journées, les Villans viennent d’écraser Fenerbahçe (6-0) et enchaînent une deuxième victoire en deux rencontres européennes. Désormais troisième de la phase de ligue, derrière le PSG et le FC Barcelone, le club anglais peut compter sur une dynamique bien différente de celle affichée en championnat. Interrogé par TNT Sports, Unai Emery s’est montré satisfait, tout en restant mesuré. « Dans l’ensemble, c’était un très bon match. Il y a encore des choses à améliorer. Peut-être que Fenerbahçe ne méritait pas d’encaisser six buts. Ce que nous avons fait aujourd’hui était fantastique. La Ligue des Champions est très difficile », a déclaré l’entraîneur espagnol.

La suite après cette publicité

Emery a également souligné l’importance de ce succès pour la confiance de son groupe, notamment après avoir fait tourner son effectif. Le technicien a ensuite évoqué Nicolas Jackson, dont il apprécie la capacité à attaquer la profondeur et à participer à la construction du jeu. « Nous avons besoin qu’il soit toujours dans la surface lorsque nous attaquons. Jackson est notre attaquant », a-t-il affirmé, précisant que Brian Madjo était désormais prêt à jouer. Enfin, l’ancien entraîneur du PSG a salué l’intégration de Johan Manzambi, décrit comme un joueur « très professionnel » et « un excellent coéquipier ».