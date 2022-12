CdM 2022 : c'est la guerre entre Argentins et Espagnols

La suite après cette publicité

Les tensions apparues pendant et après le quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas ont valu à l’équipe de Lionel Scaloni d’être vigoureusement critiquée par certains médias étrangers. Interrogé ce lundi en conférence de presse, à la veille de la demi-finale face à la Croatie, le sélectionneur argentin a tenu à mettre les points sur les i. « Le match contre les Pays-Bas a été joué de la manière dont il devait être joué. C'est le football. Il y a des moments où le jeu peut devenir difficile, avec des tensions. Il y a un arbitre pour faire la loi. Nous savons comment perdre et comment gagner. Nous avons perdu le premier match contre l'Arabie et nous sommes rentrés tranquillement à l'hôtel pour continuer à nous préparer pour ce qui allait suivre. Nous avons gagné la Copa América au Brésil et il y a eu la plus belle image de sportivité que l'on puisse voir, avec Neymar, Messi, Paredes et d'autres joueurs assis sur les marches du Maracana. Nous devons en finir avec cette histoire. Nous avons beaucoup de respect pour les Pays-Bas, la Croatie et tous nos adversaires. C'est une qualité que nous avons. »

En Argentine, cet agacement est surtout vis-à-vis des médias espagnols. « C’est surtout avec l’Espagne, parce qu’elle a été éliminée et avec ce qu’il s’est passé entre les joueurs argentins et Lahoz (l’arbitre du match face aux Pays-Bas, ndlr). Ils sont venus défendre leur arbitre. Je ne ressens pas de sentiment anti argentin à part ça », nous a indiqué Claudio Mauri, journaliste à La Nacion. Une tendance qui se base sur quelques attaques, dont celle de Juanma Rodriguez sur le plateau de l’émission El Chiringuito. « J'espère et je souhaite que la Croatie leur en mette quatre. Et s'ils ont la chance d'aller en finale, eh bien que la France leur en mette six ! Et si la Croatie en marque quatre contre eux, ce que j'aimerais, c'est que Luka Modric le fasse, même si c'est impossible. » Ambiance…