Manchester United : le limogeage de Ruben Amorim fait des heureux !

C’est un Ruben Amorim tout sourire qui s’est baladé dans Manchester hier. Pris en photo aux côtés de sa femme, l’entraîneur portugais n’avait pas la tête d’un homme abattu par ce qui venait de lui arriver. Il faut dire qu’il a récolté un beau chèque dans l’opération. Et il n’est pas le seul à avoir la banane. On pense par exemple à Alejandro Garnacho, ancien joueur de Manchester United cédé l’été dernier à Chelsea puisque Ruben Amorim ne comptait pas sur lui. L’Argentin a liké une publication annonçant la nouvelle du limogeage du coach portugais.

Amorim ne s’est pas fait que des amis dans l’effectif mancunien, loin de là. Et la presse anglaise répertorie ceux qui sont aujourd’hui heureux de le voir pousser vers la sortie. En premier lieu, on retrouve Marcus Rashford, lui l’enfant du club envoyé en prêt successivement à Aston Villa puis au FC Barcelone, où il a donné satisfaction. «On voit bien sur le banc qu’il nous manque un peu de vitesse, mais je préférerais Vital (l’un de ses adjoints, ndlr) à un joueur qui ne donne pas le maximum tous les jours», avait-il dit un jour en pointant du doigt le manque de professionnalisme de Rashford. Le départ de Ruben Amorim pourrait ainsi donner envie à ce dernier de rentrer à la maison, alors qu’il privilégiait jusque-là un transfert définitif du côté du Barça.

Les rejetés d’Amorim jubilent

Les ailiers Jadon Sancho et Antony, deux grosses dépenses de MU ces dernières années, ont également eu maille à partir avec Amorim, qui n’a pas fait de sentiment. Les deux hommes n’ont jamais convaincu l’entraîneur de leur laisser une chance et il ne les a jamais considérés comme des options viables pour son schéma tactique. « Pour jouer dans ce système, il faut un niveau d’intensité physique que Jadon et Antony ont actuellement du mal à atteindre », avait-il déclaré début 2025. Antony s’éclate désormais du côté du Betis Séville, tandis que Sancho tente de se relancer du côté d’Aston Villa. Rasmus Hojlund revit quant à lui du côté de Naples, où il a déjà gagné un trophée. Qu’il a célébré en postant sur les réseaux sociaux : « voilà à quoi ressemble une grande décision », en référence à son départ de Man Utd.

Mais il n’y a pas que les anciens qui peuvent rire des malheurs d’Amorim. Certains dans l’effectif peinaient à trouver du temps de jeu. On pense principalement à Kobbie Mainoo, qui semblait se diriger vers un transfert au cours de ce mois de janvier. Avec une seule titularisation, lors de la piteuse élimination en FA Cup en début de saison, il n’a jamais eu sa chance, se contentant de quelques entrées en jeu en Premier League. D’autres éléments, comme Joshua Zirkzee et Manuel Ugarte, avaient également l’intention de partir durant le mercato hivernal. Le changement d’entraîneur, en attendant de découvrir le choix de la direction, change aujourd’hui la donne.