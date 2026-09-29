Eliminatoires CAN 2027 : l’Algérie se loupe face au Burundi, le Maroc n’a pas tremblé, le Sénégal gagne sans convaincre

Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027, avec en lice ce mardi après-midi, l’Algérie, le Maroc et le Sénégal. Deux sélections qui l’avaient emporté lors de la 1ère journée, et une qui avait déçu en concédant le nul face au Mozambique. Commençons par l’Algérie, victorieuse de la Zambie, pour les débuts de Brahim Hemdani sur le banc de touche. Le deuxième match, face au Burundi, s’est avéré bien moins tranquille. La faute à un début de rencontre totalement raté, à l’image de ce but contre-son-camp lunaire sur une passe en retrait mal maîtrisé de Chaibi (1-0, 5e). Puis Bensebaïni se faisait enrhumer par Girumugisha, qui derrière se débarrassait facilement de Hadjam pour enfoncer le clou (2-0, 12e).

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Malmenés par le Burundi, qui jouait crânement sa chance quitte à enchaîner les fautes grossières, les Fennecs peinaient à développer du jeu, s’en remettant aux inspirations de Belloumi pour créer un peu de danger. Et c’est le joueur de Hull qui réduisait la marque (2-1, 30e) après un cafouillage dans la surface adverse. On pensait que le match avait tourné, mais les Hirondelles étaient loin de renoncer, avec un Girumugisha étincelant, qui torturait Abada sur chaque accélération. L’Algérie s’en remettait à un coup-franc direct splendide de Boulbina pour égaliser (2-2, 63e), juste avant sa sortie. Mais derrière, cela manquait d’idée, de créativité, d’élan collectif pour aller chercher la victoire. Les Fennecs ont sauvé les meubles mais ce nul aura plutôt une saveur d’échec.

Le Maroc et le Sénégal ont fait le boulot

Après une victoire contre le Gabon, le Maroc cherchait à enchaîner face au Lesotho, à l’extérieur. Cela n’a pas été simple face à une dépense bien regroupée, et il a fallu attendre la dernière minute de la première période pour voir les Lions de l’Atlas ouvrir le score, par l’intermédiaire de Brahim Diaz, qui récupérait un ballon mal sorti par la défense adverse. Dominateurs, ils affichaient la patience de ceux qui ne doutent pas de l’issue de la rencontre. Et Ounahi donnait un peu plus de relief à la victoire marocaine, sur un service parfait de Rahimi, en deuxième période. Score final 2-0.

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Le Sénégal, de son côté, voulait se racheter après avoir laissé 2 points en route sur la pelouse du Mozambique. Patrick Vieira, le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga, avait déclaré avoir appris beaucoup de choses sur son premier match, et il a joint les actes à la parole en changeant de système de jeu pour installer un 3-4-3, dont a notamment fait les frais Pape Matar Sarr, au profit d’Ibrahim Mbaye. Un choix payant puisque l’ancien Parisien a ouvert le score sur un service royal de son partenaire à Aston Villa, Nicolas Jackson. Mais comme face au Mozambique, le Sénégal ne faisait pas le break et restait à portée de tir. Et la qualité de jeu baissait également, tout comme le rythme de la rencontre. Sans convaincre, Vieira a au moins arraché sa première victoire en tant que sélectionneur (0-1).

Le classement de la phase de poule