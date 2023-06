L’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami affole l’Argentine !

La suite après cette publicité

C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré plus d’un an dans les quatre coins de la planète : Lionel Messi ne signe ni au FC Barcelone ni en Arabie Saoudite, puisqu’il traverse l’Atlantique pour s’engager avec l’Inter Miami. En plus de la communication officielle de la franchise floridienne, l’attaquant argentin a également justifié son choix de rejoindre la MLS dans un entretien accordé aux médias catalans, avouant notamment que sa décision a été réfléchie pour le bien de son entourage, qui serait plus loin des projecteurs à Miami qu’à Barcelone.

Le transfert de La Pulga dans la franchise de de David Beckham a été salué par l’Argentine, soulagée de voir son septuple Ballon d’or quitter le Paris Saint-Germain. A commencer par le président de la fédération, Chiqui Tapia, qui n’a pas tardé à réagir à l’officialisation de son arrivée sur ses réseaux sociaux. «Leo, nous te suivrons où tu vas ! Si tu es heureux, nous aussi. A partir d’aujourd’hui, l’Inter Miami a un nouveau supporter !», a d’ailleurs déclaré le patron de l’AFA, posant avec les maillots de l’Albiceleste et des Hérons.

L’espoir d’un retour à Rosario s’éteint

Même au pays, les journalistes argentins semblent valider le voyage transatlantique du natif de Rosario, comprenant son choix de chercher la tranquillité pour la fin de sa carrière. Dans des propos récoltés par RMC Sport, Daniel Guiñazu, spécialiste football du quotidien Pagina 12 interrogé par l’Agence France-Presse, explique qu’il est «raisonnable de quelqu’un qui veut vivre les dernières années de sa carrière, sans la pression que représente le football européen, où depuis 18 ans, il a de toute façon gagné tout ce qui pouvait se gagner».

S’il y a bien un petit regret pour les médias nationaux, c’est bien son possible retour dans son club d’enfance qui s’éloigne de plus en plus. Comme l’explique Horacio del Prado à l’AFP, cette arrivée en Floride entraîne quelque peu la fin du «rêve marginal de ceux qui se demandent encore à quel âge Messi reviendra-t-il jouer à Newell’s Old Boys. A 40 ans ? 45 ans ? 50 ans ?», a lâché avec ironie l’autre nom renommée du journalisme de sports outre-Atlantique. En effet, avec son contrat de trois au CIFM, Messi finira son bail après avoir soufflé ses 38 bougies. Comme feu Pelé, LM10 pourrait donc bien terminer sa carrière dans le pays de l’oncle Sam…