Mais que se passe-t-il à Sunderland ?

C’était l’une des sensations de la saison passée de l’autre côté de la Manche. Pour son retour dans l’élite, Sunderland réussissait un étonnant numéro, terminant 7e de Premier League, sous les ordres de son entraîneur français Régis Le Bris, grâce à un mercato réussi (Xhaka, Le Fée, Brobbey, Mukiele, Reinildo entre autres). Mais cette saison, la sauce ne prend pas. Battu 2-0 dimanche par Bournemouth, Sunderland est 19e de Premier League, avec 4 points en 7 journées, juste devant Tottenham.

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Où est donc passée l’épatante équipe de l’année passée ? Les joueurs sont pourtant restés, ce qui était le grand défi du mercato estival des Black Cats, attaqués sur plusieurs joueurs, notamment Xhaka et Brobbey. Le recrutement estival n’aide pas, à l’image d’un Kevin Danso cataclysmique contre Bournemouth hier, coupable sur le premier but et expulsé dès la 17e minute. Quelque chose s’est cassé, et c’est Nordi Mukiele, l’ancien défenseur du PSG, qui a livré un verdict brutal.

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L’avis tranché de Mukiele

« Je pense que ce match reflète exactement ce à quoi nous sommes confrontés depuis le début de la saison. Nous ne sommes pas assez bons. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que nous sommes devenus arrogants, c’est ce que je pense », a-t-il froidement lâché sur Sky Sports. Pénalisé par une défense aux abois, à l’image d’un Alderete également fautif sur le deuxième but encaissé, Sunderland peine à retrouver son âme, comme rassasié par les succès passés. « Cela dépend de ce que nous voulons vraiment, et cela commence à l’entraînement car nous n’en faisons pas assez, et ensuite on peut le voir sur le terrain. On ne peut pas mentir sur le football et aujourd’hui, je ne veux pas dire que nous ne voulions pas gagner ce match, mais on n’avait pas l’impression que nous voulions quelque chose. Nous devons simplement travailler dur pour retrouver notre niveau de la saison dernière, car pour l’instant, ce n’est pas nous, ce n’est pas Sunderland », a ainsi conclu Mukiele, le défenseur le plus solide de la rencontre.

Si Mukiele cible donc un manque d’engagement au quotidien et un comportement arrogant, il faut aussi rappeler que le calendrier s’est avéré sacrément chargé pour les Black Cats, qui doivent digérer la charge supplémentaire de la Ligue Europa. Une compétition où les choses se sont plutôt bien déroulées avec deux victoires en deux matches. Le parcours en Premier League a aussi été semé d’embûches avec des matches face à Manchester City, Arsenal et des équipes en forme comme Brighton et Brentford. Pas menacé contrairement à son compatriote Pierre Sage, Régis Le Bris a accumulé suffisamment de crédit pour disposer du temps nécessaire à un redressement.