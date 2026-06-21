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Coupe du Monde

CdM 2026 : le sélectionneur de l’Iran boycotté par les 47 autres entraîneurs ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
Amir Ghalenoei @Maxppp

L’Iran continue de vivre une Coupe du Monde 2026 mouvementée en dehors des terrains. Son sélectionneur, Amir Ghalenoei, a affirmé avoir été mis à l’écart par les 47 autres entraîneurs présents au tournoi, dénonçant un climat d’isolement autour de sa sélection depuis le début de la compétition. Le technicien iranien a également révélé que son équipe avait été confrontée à de nouveaux problèmes logistiques avant le match face à la Belgique.

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Selon lui, dans des propos relayés par The Athletic, les joueurs sont restés longtemps avec leurs bagages prêts, sans solution immédiate, après l’échec des tentatives de la FIFA pour résoudre un nouvel incident lié aux déplacements. Une situation qui vient s’ajouter aux difficultés organisationnelles rencontrées par la délégation iranienne depuis son arrivée aux États-Unis.

Pub. le - MAJ le
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