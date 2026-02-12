Menu Rechercher
PSG : Didier Deschamps savoure le retour au premier plan de Dembélé

Quelques minutes après le tirage au sort de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a été questionné. Interrogé sur la préparation des Bleus pour le prochain Mondial, l’ancien technicien marseillais est également revenu sur le cas Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé splendide lors du dernier Classique.

«Ces enchainements de blessures, le temps de se remettre, je pense qu’émotionnellement être Ballon d’Or ce n’est pas anodin. Il retrouve beaucoup de jus, il retrouve des cannes, il a une efficacité et une adresse importante, tant mieux, mais il a tellement de matches, mais c’est une très bonne chose de le revoir à son meilleur niveau», a ainsi lancé le sélectionneur des Bleus. De bon augure pour le PSG mais également pour l’équipe de France.

