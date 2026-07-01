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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le très beau but de la RD Congo face à l’Angleterre

Par Jordan Pardon
1 min.
RD Congo Portugal @Maxppp
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Angleterre 1-1 Rép. Dém. Congo
winamax
1 2.15 N 1.78 2 12.0 bonus 100€ Voir sur Prime Video

Après avoir marqué le premier but de l’histoire de leur pays en Coupe du Monde face au Portugal (1-1), puis passé la phase de groupe pour la toute première fois également, les joueurs de la République Démocratique du Congo ont écrit une nouvelle page de l’histoire de leur pays ce mercredi.

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Face à l’Angleterre, les Léopards ont inscrit le premier but de leur histoire en phase finale de Coupe du Monde. C’est Brian Cipenga, nouvel attaquant d’Almeria (D2 espagnole), qui a enfilé le costume de buteur après seulement 7 minutes de jeu. Une superbe frappe au premier poteau pour ajuster Jordan Pickford, impuissant. Les Congolais mènent 1-0 dans ce 16e de finale.

Pub. le - MAJ le
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