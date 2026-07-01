Coupe du Monde 2026 : le très beau but de la RD Congo face à l’Angleterre

Après avoir marqué le premier but de l’histoire de leur pays en Coupe du Monde face au Portugal (1-1), puis passé la phase de groupe pour la toute première fois également, les joueurs de la République Démocratique du Congo ont écrit une nouvelle page de l’histoire de leur pays ce mercredi.

La suite après cette publicité

La RDC frappe fort d’entrée, après un superbe travail de Cipenga ⚽️

Les Léopards mènent 1-0 face à l’Angleterre.



Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #ANGRDC pic.twitter.com/PuAmCm72Qe — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 1, 2026

Face à l’Angleterre, les Léopards ont inscrit le premier but de leur histoire en phase finale de Coupe du Monde. C’est Brian Cipenga, nouvel attaquant d’Almeria (D2 espagnole), qui a enfilé le costume de buteur après seulement 7 minutes de jeu. Une superbe frappe au premier poteau pour ajuster Jordan Pickford, impuissant. Les Congolais mènent 1-0 dans ce 16e de finale.