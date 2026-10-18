PL : Arsenal assure contre Nottingham Forest

Après la victoire des équipes occupant les premières marches du classement, dont le leader Manchester City ou encore Brighton et Chelsea, Arsenal se déplaçait chez Nottingham Forest ce dimanche. Et les troupes de Mikel Arteta se sont imposés sur le score de 1-0, signant ainsi leur sixième succès en sept journées de championnat.

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C’est Madueke qui a permis aux Gunners de prendre les trois points, avec une belle frappe poteau opposé dans la surface, à la 80e minute, pour conclure un match où les Londoniens ont eu du mal, probablement déjà concentrés sur leurs prochains rendez-vous majeurs. Ils repassent à la deuxième place du classement de Premier League et peuvent préparer ce gros choc européen contre le Bayern de mercredi.