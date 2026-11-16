FFF : la réponse amère de Le Graët sur la candidature de Diallo à la FIFA

La candidature de Philippe Diallo à la présidence de la FIFA a provoqué la surprise de Noël Le Graët. Interrogé par RMC Sport, l’ancien président de la Fédération française de football, très proche de Gianni Infantino, a appris la nouvelle au téléphone et n’a pas caché son étonnement. « Vous me faites une blague ? », a-t-il d’abord lancé, avant de réagir au choix de son ancien vice-président. « Je suis très étonné, je ne sais pas quoi vous dire. » Le Breton a également rappelé son attachement au président sortant de la FIFA. « Gianni est un ami, je l’aime bien vous le savez bien », a-t-il confié.

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Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Noël Le Graët a toutefois reconnu que Philippe Diallo avait peut-être des arguments pour briguer ce poste. « Il a sûrement des arguments que je ne connais pas. S’il a des arguments pour apporter au football, tant mieux pour lui », a poursuivi l’ancien patron de la FFF, avant de souligner la difficulté de la fonction. « C’est un poste très difficile, il faut être très clair, c’est à la fois le sport et les affaires ». Pour rappel, Philippe Diallo, qui avait assuré l’intérim après le départ de Le Graët en janvier 2023, avait ensuite été élu président en juin de la même année, avant d’être réélu en décembre 2024. Il a été désigné ce lundi par l’UEFA pour porter la candidature européenne face à Gianni Infantino lors du scrutin du 18 mars 2027 à Rabat.