Barça : le retour de Gavi a failli se transformer en cauchemar

7 mois après sa blessure au genou, Gavi était de retour sur la pelouse du Camp Nou la semaine passée. Face à Séville (5-2), le joueur de 21 ans a pu reprendre du rythme, tout en se mettant action dans l’entrejeu. Cependant, le milieu de terrain blaugrana a énormément attendu pour refaire surface en Catalogne, et cela s’explique grâce à plusieurs points. Comme l’explique Catalunya Ràdio, celui-ci avait peur de subir une rechute pendant sa convalescence. Le joueur a eu des moments de doute et il ne savait pas s’il serait capable de rejouer au plus haut niveau avec la formation de Liga (leader).

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De plus, Gavi a également souffert d’anxiété et de problèmes psychologiques durant sa convalescence, ce qui l’a rendu un peu plus fébrile. Ce week-end, face au Rayo Vallecano (14h00), il pourrait bel et bien être titularisé par son coach, face à un adversaire nettement inférieur. D’après les informations du média espagnol, la pépite catalane ne serait plus inquiétée par ces douleurs persistantes et pourrait ainsi faire un come-back de taille.