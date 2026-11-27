Auteur de 11 buts en 13 rencontres de Liga, Yassir Zabiri s’impose comme l’une des grandes révélations de la saison en Espagne. Prêté par le Stade Rennais au Racing Santander, l’attaquant marocain suscite déjà l’intérêt de plusieurs écuries européennes, dont le FC Barcelone et le Real Betis. Toutefois, selon les informations de la SER Cantabria, la direction du club espagnol n’envisage pas de se séparer de son buteur avant le 30 juin prochain. Aucune clause dans son contrat de prêt ne permet de mettre fin prématurément à son aventure à Santander lors du mercato hivernal. De son côté, l’international marocain serait pleinement satisfait de sa situation actuelle, aussi bien en club qu’en sélection nationale, où il est devenu un élément incontournable.

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Le Racing Santander n’exclut toutefois qu’un seul scénario susceptible de précipiter le départ de Yassir Zabiri dès cet hiver : une offre exceptionnelle adressée au Stade Rennais, accompagnée d’une importante compensation financière pour le club espagnol. La formation cantabrique ne souhaite pas affaiblir son effectif en cours de saison et entend conserver son meilleur atout offensif pour atteindre ses objectifs. Reste à savoir si l’un des prétendants du Marocain sera disposé à satisfaire les exigences des deux clubs dès le mois de janvier. Pour rappel, Zabiri avait confié, il y a deux ans, que son plus grand rêve était de porter un jour les couleurs du FC Barcelone.