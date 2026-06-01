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Ligue des Champions

Doué, Zaïre-Emery, Dembélé et Barcola présentent la Ligue des Champions à Roland-Garros

Par Aurélien Macedo
1 min.
Désiré Doué PSG @Elhadjiloum

Vainqueur de la Ligue des Champions ce samedi contre Arsenal (1-1, 4-3 aux Tab), le Paris Saint-Germain a su conserver son titre pour le remporter une deuxième fois d’affilée. Ce lundi du côté de la Porte d’Auteuil, juste après la défaite de Diane Parry contre Maja Chwalinska lors du tournoi de tennis de Roland-Garros (6-3/6-2), Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery sont arrivés avec la première Ligue des Champions.

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« On ramène la deuxième étoile du PSG, on est fier, heureux », a notamment déclaré Désiré Doué. Les deux internationaux français ont ensuite été rejoints par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola qui ont ramené le nouveau trophée obtenu cette saison. Les quatre joueurs tricolores du PSG, en plus de Lucas Hernández, rejoindront le groupe français à Clairefontaine mardi.

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