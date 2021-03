OL : Jean-Michel Aulas revient sur le départ de JHE

Évincé de l’Olympique de Marseille au mois de février dernier, Jacques-Henri Eyraud aura traversé un mandat compliqué. Très critiqué, notamment sur la fin, JHE est sorti par la petite porte, accompagné par la satisfaction des supporters qui semblaient à bouts. Dans un entretien accordé au Parisien, Jean-Michel Aulas est revenu sur le départ forcé de l’ancien président de l’OM, et le dirigeant lyonnais semble avoir compris les raisons de son limogeage.

«C'est un rappel pour tous ceux qui ne pratiquaient pas les discussions ou les échanges. Le b.a.-ba d'un manager de club, c'est d'instaurer une relation de confiance avec les salariés, avec les supporters, qui plus est dans un club de foot d'une grande ville. On a toujours pratiqué cela à Lyon, parfois avec succès, parfois avec difficulté. Ce qui est arrivé à Marseille était inexorable. Bernard Tapie avait réussi à instaurer cette relation privilégiée avec les supporters. C'est une piqûre de rappel pour ceux qui l'auraient oublié. C'était un peu simpliste de la part du président de Marseille d'avoir occulté cette force incroyable des supporters dans le club», a-t-il déclaré au Parisien. De bons conseils de la part du plus ancien président de Ligue 1, en poste depuis 1987, que devra suivre Pablo Longoria s’il souhaite connaître un autre destin que celui de Jacques-Henri Eyraud.