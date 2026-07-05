Coupe du Monde 2026 : la statistique honteuse du Paraguay face à la France

Battue 0-1 par l’équipe de France en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, la sélection paraguayenne a longtemps résisté avant de céder sur un penalty transformé par Kylian Mbappé, consécutif à une percée de Désiré Doué. Si les Sud-Américains ont posé de sérieux problèmes aux Bleus grâce à leur organisation défensive, ils ont en revanche été totalement inoffensifs tout au long de la rencontre.

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0 - Paraguay 🇵🇾 es el tercer equipo que no realiza ninguna intervención en área rival en un partido eliminatoria de la @fifaworldcup_es (datos desde 1966) tras Francia contra Argentina en 2022 y Argentina contra Alemania en 1990 (en ambos casos fue en la final). Rocoso. pic.twitter.com/EoaS5N8Cno — OptaJose (@OptaJose) July 4, 2026

Cette impression est confirmée par une statistique particulièrement marquante. Depuis 1966, le Paraguay est devenu seulement la troisième équipe à ne réaliser aucune tentative dans la surface de réparation adverse lors d’un match de Coupe du Monde. Les deux seuls précédents concernaient la France contre l’Argentine en finale de 2022 et l’Argentine face à l’Allemagne en finale de 1990. Un chiffre qui illustre à quel point les hommes de Didier Deschamps ont maîtrisé les débats malgré un match longtemps verrouillé.