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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Mbappé n’est pas jaloux de Messi

Par Valentin Feuillette
1 min.
Messi @Maxppp

Lors de la conférence de presse en marge du match face à l’Irak en Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a évoqué avec admiration les performances de Lionel Messi face à l’Algérie, tout en revenant sur ses propres objectifs avec les Bleus. Sur le record de buts en Coupe du Monde et la régularité de Messi, le capitaine français a souri.

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« Je savais que Messi marquerait, il marque toujours. Moi, je suis derrière». Il a également insisté sur le contexte particulier de sa 100e sélection : « c’est toujours un plaisir de jouer en sélection, il n’y a pas plus grand que l’équipe nationale. C’est un chiffre historique, surtout en Coupe du Monde, mais le résultat sera le plus important». La star des Merengues a conclu sur une note plus légère concernant la longévité de sa carrière : « Je ne serai pas là à 40 ans, vous m’aurez chassé avant (sourire, ndlr). Je ne me projette pas, je veux profiter de cette Coupe du Monde. »*

Pub. le - MAJ le
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