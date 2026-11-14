Italie : Ronaldinho va être titulaire dans un match de Serie C

Onze ans après son dernier match professionnel, Ronaldinho s’apprête à effectuer un retour aussi inattendu que remarqué sur les terrains. À 46 ans, le Ballon d’or 2005 va retrouver la compétition avec Ravenne, pensionnaire de troisième division italienne, et débutera même comme titulaire ce dimanche lors du derby face à Forli. «Je suis heureux. Revenir sur le terrain après tant de temps, c’est très beau, je suis là pour vivre un moment spécial de ma vie», a confié l’ancien joueur du PSG à Sky Sport. Avant d’ajouter : «il y a quelques années déjà que j’ai arrêté de jouer, j’ai remporté tout ce dont j’avais rêvé. Maintenant j’ai 46 ans et j’ai tout vécu dans le football: c’est une opportunité complètement différente, je veux faire partie du rêve de mes amis qui travaillent pour Ravenne».

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Malgré un seul entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, le Brésilien sera donc lancé dans le grand bain devant un stade à guichets fermés, agrandi pour l’occasion avec une tribune provisoire baptisée "R10". Derrière ce retour spectaculaire se trouve un projet particulièrement ambitieux porté par le propriétaire du club, Ignanzio Cipariani. L’homme d’affaires italo-américain, à la tête de Ravenne depuis 2024, ne cache pas son envie de faire monter son club en première division. Une perspective encore lointaine pour une formation qui n’a jamais évolué dans l’élite italienne, mais qui occupe actuellement la deuxième place du groupe B de Serie C et peut espérer retrouver la Serie B, quittée en 2008. L’arrivée de Ronaldinho s’inscrit ainsi dans un projet qui dépasse largement le simple coup médiatique, avec l’espoir de donner une nouvelle dimension au club d’Émilie-Romagne.