PSG : Luis Enrique répond à la demande de vacances d’Ousmane Dembélé

Au sortir du match de Ligue des Champions remporté contre Manchester City (4-2), Ousmane Dembélé a donné une interview d’après-match pour le moins amusante durant laquelle il avait plaisanté sur les jours de congé supplémentaires que lui accorde parfois son entraîneur Luis Enrique. « C’était un bon match. Je prends beaucoup de plaisir à jouer le mardi et le mercredi, surtout quand je reviens de vacances, c’est vraiment un plaisir. Oui, si c’est possible, jusqu’au mois de mars. C’est le coach qui décide (rires). »

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Cet après-midi, à la veille du déplacement à Strasbourg, l’Espagnol a répondu aux déclarations de son numéro 10. « Ous’, c’est le boss. Il rigole tout le temps et j’aime sa passion pour le football. Bien sûr que c’est une blague. Je suis toujours ouvert aux joueurs pour qu’ils prennent du repos. C’est ma responsabilité de leur donner en vacances, mais ça veut dire aller s’entraîner au Campus », a-t-il confié en conférence de presse.