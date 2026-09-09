Son retour en Ligue des Champions, l’expérience avec l’OM : Florian Thauvin joue carte sur table

Trois ans après, le RC Lens est de retour en Ligue des Champions. La bande de Dino Toppomöller succède à celle de Franck Haise, qui avait été éliminée dès la phase de groupe (sous l’ancienne version), non sans avoir battu Arsenal, et terminé 3e devant le Séville FC. Cette fois, la formule de la compétition a changé mais pas les ambitions des Sang et Or. À l’heure de se présenter sur la pelouse du Slavia Prague (jeudi, 21h) sans beaucoup d’expérience, les Artésiens ont bien l’intention de jouer crânement leur chance.

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«On va rentrer demain sur le terrain avec une équipe jeune mais qui a la confiance de tout le monde, avertit Toppmöller en conférence de presse. C’est le message que je veux faire passer, entrer sur le terrain avec une certaine confiance. C’est important car le RC Lens n’est pas là par hasard. Ils ont fait une année magnifique l’année dernière et ils méritent d’être ici. On veut montrer qu’on a cette confiance, et qu’on peut faire quelque chose.» Ils sont peu dans l’effectif à avoir déjà connu la C1, et même un match européen.

Thauvin : «j’ai quand même participé à pas mal de matchs européens»

Le coach allemand compte évidemment sur son capitaine Florian Thauvin pour mener les siens. Celui-ci n’a plus disputé un match de coupe d’Europe depuis décembre 2020 et une campagne de Ligue des Champions avec l’OM sans saveur (5 défaites, 1 victoire), mais il se présente avec un parfum de revanche. Le champion du monde sera à nouveau le principal animateur du collectif. Son rôle sera encore plus important dans ce genre de contexte où il faudra garder ses nerfs, et ne pas être intimidé par l’enjeu. Il en sait quelque chose.

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« On a un effectif assez jeune, qui n’a pas l’habitude de jouer la Ligue des Champions. Je fais partie des joueurs les plus anciens et j’ai quand même participé à pas mal de matchs européens, que ce soit en Ligue des Champions et en Europa League (32 au total, ndlr), indique-t-il lors du point presse. Dans des contextes comme celui-ci, j’aurai un rôle important à jouer auprès des plus jeunes, et globalement de mes coéquipiers. Je peux leur apporter du calme et de la confiance. Je vais me concentrer sur ça. » De quoi rassurer d’autant que pour Thauvin, ça n’est que du bonus.

Pas un bon souvenir avec l’OM

Le gaucher savoure l’instant. Ces dernières années entre un départ au Mexique et un retour en Europe par Udinese, la C1 semblait loin. « J’avoue qu’à un moment donné de ma carrière, je n’étais pas sûr de rejouer à nouveau la Ligue des Champions, sourit le joueur de 33 ans. Je vois ça comme une récompense du travail de ces dernières années, je crois qu’on a tous mérité au club de disputer cette campagne européenne, on a hâte de démarrer. Je prends ça avec beaucoup de recul et de maturité, j’ai eu des expériences assez compliquées avec Marseille en Ligue des champions, je pense que le fait d’avoir mûri un peu, ça va me permettre d’aborder ces matches différemment. » Il peut maintenant rattraper le temps perdu.