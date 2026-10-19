Lens : le déplacement des supporters à Bruges placé sous haute surveillance

Le déplacement du RC Lens sur la pelouse du Club Bruges, mercredi à 21 heures en Ligue des Champions, suscite de fortes inquiétudes sur le plan sécuritaire. Selon les informations de L’Équipe, la rencontre a été classée à risque par l’UEFA en raison des liens étroits entre certains groupes ultras du club belge et ceux du LOSC, grand rival des Sang et Or. Les Dogues Virage Est (DVE), principal groupe ultra lillois, entretiennent notamment une amitié de longue date avec les North Fanatics de Bruges. Le 10 octobre dernier, les deux groupes avaient célébré leurs dix ans de rapprochement lors de Lille-Le Havre (1-0), en déployant une immense bâche commune et en entonnant des chants hostiles aux Lensois. Une rivalité qui s’est également manifestée dans les tribunes de Bollaert, où les Red Tigers avaient inscrit le nom de Bruges à l’envers sur une banderole lors de la réception du Sporting Portugal. Un contexte particulièrement tendu, d’autant que les deux camps s’étaient déjà retrouvés au cœur des incidents survenus lors du derby Lens-Lille en 2021.

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Face à ces risques, les autorités belges ont décidé de placer leurs forces de police en alerte maximale. Les North Fanatics, officiellement dissous en 2024 après une polémique liée à des saluts néonazis, conserveraient une activité selon plusieurs sources belges, avec une frange radicale connue pour ses comportements violents. Les forces de l’ordre redoutent notamment des affrontements entre supporters en dehors du stade Jan-Breydel, en particulier dans le centre-ville, les gares et sur les axes routiers. La tenue simultanée de Lille-Galatasaray, à seulement 70 kilomètres, complique le dispositif de sécurité. Pour éviter tout débordement, les 1 470 supporters lensois autorisés à effectuer le déplacement devront obligatoirement voyager en bus, sans possibilité de rejoindre Bruges individuellement en voiture.