FC Barcelone : Andreas Christensen est porté disparu !

Hansi Flick a déjà un très gros problème. Cet été, la direction du FC Barcelone avait fait le choix de ne pas enrôler de défenseur central, et ce malgré le départ de Ronald Araújo et celui du jeune Álvaro Cortés. Un choix fort, puisque l’équipe a commencé la saison avec un nombre de joueurs capables de jouer à ce poste assez limité. Et forcément, les premières blessures sont vite arrivées…

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Face au Paris Saint-Germain, Hansi Flick était ainsi privé d’Eric Garcia, son titulaire à droite, et de sa doublure Jules Koundé, alors que Gerard Martin a joué sans être à 100 % dans l’axe de la défense. Le coach allemand sait qu’avec seulement deux défenseurs centraux à disposition, une nouvelle blessure dans le secteur défensif le mettrait dans un véritable pétrin, avec un Clásico très attendu ce dimanche…

Plus de nouvelles…

En effet, il ne peut pas compter sur Andreas Christensen. Prolongé à la surprise générale la saison dernière, le Danois a participé à plusieurs rencontres sur ce début de saison, challengeant même Gerard Martin pour le poste de titulaire. Il avait ainsi été titulaire lors de quatre matchs de Liga et un match de Ligue des Champions. Seulement, lors du match face à Séville le 19 septembre dernier, il avait dû quitter la pelouse, victime d’un pépin musculaire. Et depuis, plus aucune nouvelle. Le Barça avait vaguement évoqué une absence de plusieurs semaines, sans en dire plus, alors que la presse annonçait un mois d’éloignement des terrains.

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Mais depuis, plus de nouvelles, ce qui déconcerte beaucoup la presse catalane, à l’image de Sport, qui confirme qu’il ne sera pas là pour le Clasico. De plus, tandis qu’on s’approche déjà de la cinquième semaine d’absence de l’ancien de Chelsea, personne ne semble savoir quand il reviendra. Quelle est la véritable nature de sa blessure ? Est-elle plus grave que ce que laissaient penser les premiers diagnostics ? Quand rejouera-t-il ? Un énorme flou entoure la situation du Danois…