Vers un retour des supporters en Bundesliga

Ayant repris le samedi 16 mai 2020 pour se terminer le 27 juin 2020, la fin de saison 2019/2020 a été bien gérée par les instances allemandes du football. Avec des mesures strictes et un huis clos, les 18 équipes de Bundesliga ont pu terminer tous leurs matches et ainsi éviter une saison tronquée comme c'est le cas en France. Face à cette réussite et une évolution plutôt positive de la situation sanitaire, l'Allemagne envisagerait un assouplissement des mesures avec un retour du public dans les stades.

La DFL (Deustche Fussball Liga), la Ligue de Football Allemande s'est réunie avec les clubs de Bundesliga et de 2. Bundesliga (D2) afin de plancher sur l'organisation de la prochaine saison. La question des mesures concernant la gestion de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus est revenue. «Nous n'attendons rien et n'exigeons rien, mais nous nous y préparons (au retour des supporters dans les stades). La priorité en Allemagne en ce moment n'est pas que les stades soient pleins, mais avant tout la santé des gens. Le football professionnel ne peut revenir à la normale que par étapes. Nous devrons retrouver la normalité à petits pas. Nous ne pouvons pas passer de 0 à 100» a annoncé Christian Seifert le président de la DFL dans une conférence de presse. L'Allemagne se prépare donc à un retour progressif de ses supporters la saison prochaine.