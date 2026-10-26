Reims : de Régional 1 à révélation de L2 en 3 mois, la trajectoire folle de Chamsedin Kouranfal

Certains en rêvent toute leur carrière, lui n’a eu besoin que de trois mois pour franchir quatre divisions et toucher le monde professionnel. Après une saison à 21 buts en R1 la saison dernière sous les couleurs de Pagny (Meurthe-et-Moselle), Chamsedin Kouranfal a tapé dans l’œil des recruteurs rémois, séduits par le profil et le potentiel du garçon. Âgé de 20 ans, ce milieu d’1,93 m avait fait parler de lui en s’invitant chaque lundi dans le traditionnel classement des meilleurs buteurs de la presse locale, malgré un poste qui ne s’y prête pas à première vue. Ce qui a naturellement éveillé la curiosité de certains clubs.

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« Je jouais relayeur, mais je me retrouvais parfois ailier ou faux 9 sur le terrain. En général, je récupérais le ballon au milieu, je partais en une deux et on me lançait en profondeur pour marquer. Et j’ai aussi marqué 4 buts de la tête sur corner à la suite », détaille-t-il au détour d’une question sur ses situations préférentielles pour marquer. Les dirigeants rémois l’ont ici intégré au sein de leur structure Reims Révélations, plus spécifiquement dans le "Groupe Espoirs", une équipe réunissant des joueurs aux parcours peu conventionnels, et qui avait déjà servi de sas vers le haut niveau à des noms bien connus commme Axel Disasi, Boulaye Dia ou encore Illan Kebbal ces dernières années.

Six mois à Auxerre et puis s’en va

« Le Stade de Reims venait de lancer son programme Reims Révélations et cherchait des jeunes joueurs aux parcours différents. Mais en me faisant venir, on m’a clairement fait comprendre qu’il pouvait y avoir des perspectives d’intégrer le groupe professionnel si je montrais que j’avais le niveau », développe Kouranfal, à qui il n’aura pas fallu beaucoup de temps avant de se mettre en évidence. Quelques semaines après avoir joué ses premières minutes en pro face à Charleroi en amical, il était aligné au coup d’envoi de la 3e journée de Ligue 2 face à Annecy. Une semaine plus tôt, il jouait et marquait avec le groupe R1. « J’ai eu un pressentiment le jour-même, explique le natif de Nancy. Ce qui m’a mis la puce à l’oreille, c’est lorsque le coach m’a demandé si je savais ce qu’était une "triple largeur", alors qu’il ne m’avait jamais posé de question individuelle. Puis le fait qu’il n’annonce pas sa composition à 11h comme d’habitude m’a interpellé ». Il préfère garder ça pour lui, sans même en souffler un mot à ses proches. Quelques heures plus tard, il marque pour ses débuts en Ligue 2 et permet à Reims de décrocher son premier succès de la saison (3-1). Il récidivera lors de la victoire à Nancy quinze jours plus tard (1-2), cette fois d’une reprise de volée sublime en pleine lucarne.

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« J’aimerais montrer la voie à ceux qui n’ont pas forcément encore eu leur chance dans le foot, ou même à ceux qui l’ont eue, mais pour qui ça n’a pas marché immédiatement », poursuit celui qui a connu en octobre sa première convocation avec les Espoirs du Maroc, nouvelle étape d’une ascension express. Une référence à son passage furtif du côté de l’AJ Auxerre, où il sera resté à peine six mois, de juin à décembre 2024, après une belle saison en U19 Nationaux du côté de Pagny. « Je ne jouais pas du tout en N3 (désormais N2) à Auxerre, le coach qui m’a fait venir était parti. Je jouais en R2, ou même parfois en R3 comme défenseur central. À la fin, je n’avais plus goût au foot, je vivais seul à Auxerre, j’ai résilié mon contrat à la trêve, car j’estimais au moins mérité de jouer le championnat des réserves. Puis, j’ai retrouvé le plaisir en m’entraînant en amateur avec mes amis à Pagny ».

Le déclic en U19 Nationaux

Mais les qualités, il estime les avoir toujours eues. Lors de sa saison en U19 Nationaux, son club de Pagny rivalise avec les centres de formation de sa poule et termine la première partie de saison à la 5e place, devant le Paris FC ou encore Clermont. C’est précisément à cette période que germe chez lui la conviction de pouvoir prétendre à mieux : « on termine premier relégable parce qu’on a dû sauver l’équipe senior en R1 et délaisser les U19 Nationaux en deuxième partie de saison. Mais cette année a été un examen pour voir si j’avais vraiment le potentiel pour aller haut, sachant qu’on affrontait des clubs pros comme l’OL. Certains ne nous ont pas battus et à titre personnel, ça a été l’année qui m’a permis de signer à Auxerre ». Son parcours l’a finalement conduit jusqu’en Champagne, où il a désormais la confiance de Nicolas Usaï qui vient de le titulariser lors des cinq derniers matchs. « Comment expliquer la vitesse de mon adaptation à la Ligue 2 ? Je pense que c’est surtout mental, je me suis persuadé que j’avais le niveau et j’avais aussi ce côté "revanchard" qui m’animait. Je ne remercierai jamais assez le coach, il m’a donné ma chance et je lui ai rendu. » S’installer dans le onze rémois et jouer ses premières minutes avec les Espoirs du Maroc font partie de ses objectifs à court-terme. Des ambitions à la mesure d’un parcours qui l’a déjà vu déjouer bien des pronostics.