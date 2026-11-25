Belgique : des révélations explosives annoncées après la retraite de Lukaku
Une bombe à retardement menace la sélection belge après la retraite internationale surprise de Romelu Lukaku, annoncée à 33 ans après le dernier rassemblement de Ligue des Nations contre la Turquie et l’Italie. Une décision prise alors que le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges (94 buts) avait reculé dans la hiérarchie sous les ordres de Mark van Bommel. Invité du podcast Ongefilterd Voetbal, Radja Nainggolan a confié avoir eu un échange d’une heure au téléphone avec l’attaquant après cette annonce, révélant l’état d’esprit explosif de son ancien coéquipier : « il m’a dit que je pouvais seulement dire qu’une bombe allait exploser. »
Nainggolan a laissé entendre que cette sortie brusque n’avait rien d’anodin et tenait à des tensions en coulisses : « il y avait des problèmes en interne entre lui et une certaine personne. Je ne veux pas en dire davantage, car c’est à Romelu d’en parler lui-même. » Décrivant un joueur marqué par cette fin d’histoire, l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma a ajouté : « il était amer, déçu et frustré par beaucoup de choses. Nous saurons bientôt quels étaient les véritables problèmes. » Affaire à suivre…
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