Les supporters de Chelsea réclament déjà un mercato de fou, la Catalogne s'enflamme pour la qualification du Barça en LdC

La suite après cette publicité

Le nouvel empire des Blues

Le nouveau propriétaire de Chelsea fait la Une des tabloïds anglais. Pour rappel, un consortium mené par l’Américain Todd Boehly a signé un accord pour le rachat du club londonien contre 4,68 milliards d'euros. La vente devrait être finalisée fin mai, sous réserve du feu vert du gouvernement britannique. L’homme d'affaires était présent dans les travées de Stamford Bridge hier pour voir Chelsea se faire accrocher par les Wolves 2-2. C’est «la naissance d’un nouvel empire» annonce le Daily Express. Boehly veut rencontrer en priorité Thomas Tuchel pour préparer le futur du club. Applaudi, mais aussi sifflé par le stade londonien, on peut dire que les Blues ont déjà fait part de leurs envies. «Sors l’argent Todd !» ont crié à plusieurs reprises des supporters pendant la rencontre. Le mercato risque rapidement de devenir intéressant du côté de Chelsea.

Direction la LDC

À l'occasion de la 35e journée de Liga, le Real Betis recevait le FC Barcelone hier soir. Après un match équilibré, les deux équipes pensaient se séparer dos à dos après des réalisations d'Ansu Fati et de Marc Bartra, mais Jordi Alba en a décidé autrement. Il a offert la victoire aux siens dans les derniers instants, score final : 2-1. Les Blaugranas verront donc bel et bien la Ligue des Champions la saison prochaine, leur place est assurée. Une nouvelle qui ravit les médias de la région. «Des Champions» peut-on lire que la une de Sport, «une volée en Ligue des champions» pour Mundo Deportivo qui met en lumière le bijou d’Alba. En Andalousie on accuse le coup, «sans feu» écrit Estadio Deportivo avec des Beticos émoussés.

Ras le bol United

Les joueurs de Manchester United ont complètement baissé les bras. Sévèrement battu par Brighton ce samedi 4-0, Manchester United ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, c’est acté. Cette énième désillusion, c’est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Ralf Rangnick. Le coach intérimaire a eu des mots très forts après la défaite. «À certains moments, aujourd'hui, on avait l'impression qu'on était en vacances» a-t-il déclaré. Ralf Rangnick a aussi tenu à «s'excuser auprès des supporters qui ont fait le déplacement pour cette terrible performance». Bruno Fernandes est du même avis que son coach. Le portugais a admis qu’ils ne sont «pas dignes de porter le maillot de United». Ces catastrophes sur catastrophes découragent Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d’or a discuté de son avenir avec Sir Alex Ferguson lors d'une série de réunions privées. Malgré son âge, Ronaldo souhaite jouer autant de matchs que possible et cela pourrait mener à un conflit si le futur coach ne veut l'utiliser qu'avec parcimonie pour préparer l'avenir du club. Le futur de Ronaldo est donc dans les mains d’Erik ten Hag.