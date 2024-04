Bordeaux : Albert Riera revient sur les accusations de racisme de Dunkerque

Mardi soir, les Girondins de Bordeaux se sont imposés face à Dunkerque (2-0) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2. Mais après la rencontre, le club dunkerquois dévoilait un communiqué pour dénoncer des propos racistes d’un joueur bordelais envers un joueur de Dunkerque. Si Bordeaux a rapidement condamné et a ouvert une enquête pour vérifier ou non ces propos, ce jeudi matin, c’est Albert Riera, coach des Girondins, qui a été questionné à ce sujet. Et le technicien espagnol se montre intraitable sur le sujet.

La suite après cette publicité

« Dommage que malheureusement on doit parler de cela au lieu de parler de foot. Je ne peux pas contrôler sur le terrain ce que les joueurs disent. En 2024, on est tous contre le racisme, on travaille pour cela. Après, on ne sait pas si cela est vrai ou pas. Mais je suis clairement contre et cela ne peut pas se passer. Il y a une enquête maintenant sur ce qu’il s’est passé. On doit être fort et costaud contre tout cela. Je suis contre le racisme, on est tous égaux. C’est une situation à laquelle on doit tous faire attention. On ne peut pas rigoler par rapport à cela. J’ai découvert ces accusations après le match, après la conférence de presse. J’étais surpris, car je n’ai rien vu pendant le match. Hier, le club a communiqué ce qu’il pense. On va voir ce qu’il va se passer. Le joueur incriminé est-il mis à l’écart ? Non, parce qu’on ne sait pas ce qu’il s’est passé. La justice dira s’il est innocent ou non. Peut-il être suspendu ? Je suis entraîneur de foot, je ne peux pas savoir ça», a-t-il lancé. On devrait en savoir plus dans les prochains jours…