OM : Souleymane Diawara doute pour Habib Beye

Anciens défenseurs de l’OM, anciens coéquipiers en sélection sénégalaise, Souleymane Diawara a été interrogé sur RMC sur la possibilité de voir débarquer Habib Beye sur le banc olympien. Et malgré toute l’estime qu’il porte à son compatriote, il pense que cette nomination serait encore trop précoce.

« Pour moi, Habib en termes de pression, je sais qu’il a les épaules pour aller à l’OM. (…) Il connait le club, il a joué là-bas il était capitaine, il aime le club, tout le monde le sait. Il est aimé par les supporters. Mais quand il était joueur de foot. Là il devient entraîneur, c’est deux fois plus de pression. Il a les capacités. Je pense qu’à cet instant de la saison, je ne sais pas si ce sera l’homme de la situation. (…) Est-ce que ce n’est pas encore trop tôt pour Habib ?», a-t-il ainsi nuancé, partageant l’avis de nombreux fans phocéens.