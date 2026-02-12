Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OM : Souleymane Diawara doute pour Habib Beye

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Habib Beye attend une opportunité en L1 @Maxppp

Anciens défenseurs de l’OM, anciens coéquipiers en sélection sénégalaise, Souleymane Diawara a été interrogé sur RMC sur la possibilité de voir débarquer Habib Beye sur le banc olympien. Et malgré toute l’estime qu’il porte à son compatriote, il pense que cette nomination serait encore trop précoce.

La suite après cette publicité

« Pour moi, Habib en termes de pression, je sais qu’il a les épaules pour aller à l’OM. (…) Il connait le club, il a joué là-bas il était capitaine, il aime le club, tout le monde le sait. Il est aimé par les supporters. Mais quand il était joueur de foot. Là il devient entraîneur, c’est deux fois plus de pression. Il a les capacités. Je pense qu’à cet instant de la saison, je ne sais pas si ce sera l’homme de la situation. (…) Est-ce que ce n’est pas encore trop tôt pour Habib ?», a-t-il ainsi nuancé, partageant l’avis de nombreux fans phocéens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier