Real Madrid : Enrique Riquelme attaque Florentino Pérez et défend son grand projet

À Madrid, la campagne présidentielle commence déjà à prendre des allures de fracture historique. Depuis plusieurs mois, la possible tenue d’élections agite les socios du Real Madrid et remet au centre du débat la gouvernance de Florentino Pérez, installé au sommet du club depuis plus de deux décennies malgré une courte interruption au milieu des années 2000. Face à lui, Enrique Riquelme veut incarner une alternative moderne et offensive. À seulement 38 ans, l’homme d’affaires espagnol, qui a construit sa fortune dans le secteur des énergies renouvelables au Mexique avec le groupe Cox, a réussi à remplir les exigences extrêmement strictes imposées aux candidats à la présidence du Real Madrid. Une étape déjà perçue comme une victoire symbolique par son entourage tant les barrières financières et administratives sont considérées comme dissuasives pour tout opposant potentiel.

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L’arrivée d’Enrique Riquelme dans le paysage politique madrilène a rapidement suscité la curiosité en Espagne. Son profil tranche radicalement avec celui de Florentino Pérez, président tout-puissant qui a façonné le club à son image depuis l’ère des Galactiques. Riquelme veut se présenter comme le candidat de la modernisation structurelle et du renouvellement sportif. Son projet repose sur une professionnalisation plus poussée du fonctionnement interne du club avec une place importante accordée à la data, au recrutement stratégique et à l’intelligence artificielle dans les processus décisionnels. Il souhaite également instaurer un poste de directeur sportif, inexistant au Real Madrid, afin de fluidifier les échanges entre la direction et le staff technique. Dans son discours, le candidat insiste aussi sur la nécessité de redonner une identité espagnole forte à l’effectif madrilène après l’absence totale de joueurs du club dans la dernière liste de la Roja pour la Coupe du Monde.

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Des promesses et une sulfateuse

Invité sur le plateau de l’émission El Partidazo de COPE, Enrique Riquelme a ensuite durci le ton en dévoilant plusieurs promesses fortes de son programme sportif. Le candidat a affirmé avoir déjà bouclé un accord avec un entraîneur actuellement sous contrat dans un autre club tout en assurant disposer également d’un directeur sportif prêt à rejoindre le Real Madrid en cas de victoire. «Nous avons finalisé le contrat de l’entraîneur avant d’annoncer ma candidature, qui est déjà sous contrat avec une équipe. J’ai un directeur sportif pour le Real Madrid. Si je suis élu président, il y aura un joueur du Real Madrid qui aura disputé la Coupe du Monde avec l’Espagne. Aucun joueur du Real Madrid ne jouera la Coupe du Monde avec l’Espagne, et en tant que Madridista, je suis anéanti. Ça me fait mal. Qui les enfants des Madridistas, les Madridistas eux-mêmes, les membres du club supporteront-ils ? Quel maillot porteront-ils à la Coupe du Monde ? Celui de Lamine Yamal. J’espère vraiment que nous pourrons régler ce problème si je suis élu président». Le businessman espagnol ne s’est pas arrêté là et a également ciblé le système institutionnel du club ainsi que certaines méthodes de Florentino Pérez. Riquelme a expliqué que le vote par correspondance constituait aujourd’hui sa principale source d’inquiétude durant cette campagne tout en dénonçant un manque de transparence dans plusieurs décisions prises au sein du Real Madrid. «Sans aucun doute, le vote par correspondance m’inquiète davantage que Florentino Pérez. Mourinho ? Je pense qu’il est inadmissible d’engager quelqu’un en pleine campagne électorale, forçant ainsi le club à le faire. Si vous recrutez quelqu’un en pleine période électorale, et que des restrictions sont imposées quant à la prise en charge des frais par le club, je trouverais cela excellent».

«Dès jeudi, nous commencerons par le volet sportif et annoncerons progressivement les noms. C’est la seule présidence au monde où le candidat doit présenter près de 200 millions d’euros. Si je suis élu président, je proposerai une modification des statuts afin d’instaurer plus de transparence au sein du club. Certaines décisions ne sont pas prises avec la transparence requise», a-t-il conclu sur la COPE. Mais dans un autre entretien accordé hier à The Athletic, Enrique Riquelme a sorti la sulfateuse contre Pérez. «Pourquoi la privatisation du club, ainsi que celle de la Super League et de nombreux autres sujets, est-elle entre les mains d’une personne très proche de lui, quelqu’un qui est récemment devenu membre en court-circuitant toutes les listes d’attente ? Pourquoi une personne ayant autant de pouvoir se trouve-t-elle aux côtés du président, sans occuper aucune fonction officielle et qui, de surcroît, est impliquée dans la plupart des opérations du club ? Pourquoi le Real Madrid cesserait-il d’appartenir à ses membres ? Le club est-il vraiment dans une situation financière si précaire que cela soit nécessaire ? En réalité, la privatisation sert de prétexte pour justifier une modification des statuts. Ce que je peux affirmer avec certitude, c’est que je ne mettrai jamais en œuvre l’idée de privatiser le club, car c’est tout simplement inutile . Le Real Madrid pourrait réduire ses coûts directement de 130 à 140 millions d’euros sans aucun problème». En cas de succès, Enrique Riquelme promet de passer l’aspirateur et d’imposer une vague de réformes des statuts afin de rendre le fonctionnement du club plus transparent et moins verrouillé autour du pouvoir présidentiel.