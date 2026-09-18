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Real Madrid : Eden Hazard convaincu par le retour de José Mourinho

Par Sasha Nahon
1 min.
Eden Hazard en train de saluer le public belge @Maxppp

Eden Hazard voit d’un très bon œil le retour de José Mourinho au Real Madrid. Le Belge, qui connaît parfaitement le technicien portugais pour avoir évolué sous ses ordres à Chelsea, estime que son expérience peut permettre à son ancien club de retrouver les sommets. « Je connais José, donc pour moi, c’est agréable de le voir au Real Madrid. Ce club est aussi spécial pour moi. Il a l’expérience et l’équipe est magnifique », a expliqué l’ancien international belge. Mourinho a retrouvé cet été un club qu’il avait déjà entraîné entre 2010 et 2013, période durant laquelle il avait remporté une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne.

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Interrogé également sur Vinicius Junior, à qui Mourinho demande notamment davantage d’efficacité devant le but, Hazard a surtout insisté sur l’objectif collectif. « Nous voulons tous que Vinicius marque des buts. Mais à la fin, nous voulons que le Real Madrid gagne. » Nommé en juin dernier pour trois saisons, jusqu’en 2029, Mourinho a quitté Benfica pour effectuer son grand retour à Madrid, treize ans après son premier passage. À 63 ans, le Portugais s’est ainsi lancé dans une deuxième aventure sur le banc merengue avec l’objectif de ramener de nouveaux titres au club.

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