Angers - PSG : les compositions officielles

Début de la 32e journée de Ligue 1 avec Angers qui accueille le Paris Saint-Germain au Stade Raymond-Kopa. Dernier du classement avec 17 points de retard sur le premier non relégable, le SCO est quasiment assuré d’être en Ligue 2 la saison prochaine et tentera de faire bonne figure face au PSG. En face, le Paris Saint-Germain arrive dans le fauteuil d’un leader qui peut prendre 11 points d’avance sur la concurrence ce soir, l’occasion de mettre une forte pression sur ses rivaux. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Christophe Galtier décide d’aligner son onze de départ en 3-5-2. Nuno Mendes blessé, Bernat est titularisé au poste de piston gauche. Au milieu de terrain, Fabian, Soler et Vitinha sont associés et sans surprise Messi et Mbappé animeront l’attaque parisienne. Chez les Angevins, Alexandre Dujeux mise sur un 5-3-2 avec une organisation résolument défensive, Bahoya et Niane auront pour missions d’apporter du danger dans la surface parisienne.

Les compositions

Angers : Bernardoni - Valery, Hountondji, Camara, Bamba, Kalumba - Mendy, Abdelli ©, Hunou - Niane, Bayoha.

PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos © - Hakimi, Soler, Vitinha, Fabian, Bernat - Messi, Mbappé.