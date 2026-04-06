Naples annonce des sanctions contre Romelu Lukaku

La tension monte d’un cran entre le Napoli et Romelu Lukaku. Lundi, en marge du choc de la 31e journée contre l’AC Milan, finalement remporté par les Partenopei, le champion d’Italie en titre a publiquement exprimé son agacement face à la décision de son attaquant belge de rester en Belgique pour soigner une inflammation à la hanche. Bien que le joueur de 32 ans ait tenté de désamorcer la polémique sur Instagram en affirmant qu’il ne pourrait "jamais tourner le dos à Naples", son absence aux entraînements collectifs passe mal auprès de sa direction. Pour rappel, le buteur n’a disputé que 64 minutes de jeu depuis son retour de blessure en janvier.

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Le directeur sportif napolitain, Giovanni Manna, a d’ailleurs tenu des propos très fermes au micro de DAZN, annonçant des sanctions à venir pour le Diable Rouge : « Romelu a décidé de rester en Belgique pour s’entraîner et se rétablir de sa blessure. Nous ne sommes pas contents, car nous aurions aimé nous entretenir avec lui ici à Naples. Il devrait revenir la semaine prochaine et il sait qu’il y aura des conséquences. » Le retour de l’attaquant en Campanie la semaine prochaine s’annonce particulièrement électrique.