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Christ Tapé signe à Toulouse

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le logo du TFC @Maxppp

Alors que le départ de Charlie Cresswell se profile, Toulouse s’offre sa seconde recrue de l’été. Les Violets viennent d’annoncer la signature de Christ Tapé, jeune défenseur central de 20 ans. Il débarque en provenance du club danois de l’AC Horsens, promu en première division cet été.

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International U20 et U23 ivoirien, il aura coûté environ 2,5 M€ au TFC. Gaucher, il est capable d’évoluer dans l’axe de la défense, et pourrait donc être le successeur de Cresswell, mais aussi dans le couloir gauche. Lens et Reims avaient également un oeil sur lui.

Pub. le - MAJ le
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