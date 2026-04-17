Nouvelles révélations sur la mort de Diego Maradona

Le 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona nous quittait à l’âge de 60 ans à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire. Une disparition qui a ému le monde du football et les passionnés de ballon rond, notamment en Argentine où le peuple a fait ses adieux au Pibe de Oro. Après le temps du recueillement et des hommages est ensuite venu le temps des questions concernant les circonstances de son décès. La justice estime qu’elles sont floues. En juin 2022, soit un peu moins de deux ans après la disparition du champion du monde 86, le juge de San Isidro a d’ailleurs annoncé que 8 professionnels allaient être jugés en Argentine pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Depuis, une énorme bataille juridique s’est engagée et Leopoldo Luque, neurochirurgien, s’est retrouvé au coeur de la tempête.

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Principal accusé, ce dernier s’est toutefois défendu lors d’une nouvelle audience à San Isidro. «J’ai explicitement dit que j’étais neurochirurgien, que je n’étais pas clinicien, que je n’étais pas psychologue. Ils m’ont dit de chercher un clinicien et j’ai dit que j’étais tout à fait d’accord. Je suis innocent et je suis très désolé pour sa mort. Je suis absolument certain qu’il n’a subi aucune agonie», a ainsi lancé l’Argentin. Pour autant, l’avis de l’équipe médicale, composée de dix experts officiels convoqués par le bureau du procureur de San Isidro, a lui indiqué que Maradona présentait des signes évidents d’une longue période d’agonie et qu’il n’avait pas été correctement contrôlé dans les heures précédant sa mort…