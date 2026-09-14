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Ligue 1

Auxerre : Djibril Cissé a célébré la victoire avec les joueurs dans le vestiaire

Par Allan Brevi
1 min.
Djibril Cissé @Maxppp
Auxerre 1-0 Nice

Enfin ! Après un début de saison compliqué, l’AJ Auxerre a décroché sa première victoire en Ligue 1 en venant à bout de Nice (1-0), grâce à un but d’Archer en seconde période. Un succès forcément très important pour les Auxerrois, qui ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet final. « Mais qu’est-ce qu’il s’est passé… On les a chicoté », ont notamment lancé les joueurs de l’AJA, visiblement aux anges après cette première victoire de la saison.

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Pour célébrer ce succès, les Auxerrois ont également pu compter sur une présence bien connue du club : Djibril Cissé. L’ancien attaquant de l’AJA s’est joint aux joueurs pour partager ce moment de bonheur, dans une ambiance particulièrement festive. Une belle image pour Auxerre, qui met ainsi fin à sa série négative et laisse Nice seul dernier de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
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