Auxerre : Djibril Cissé a célébré la victoire avec les joueurs dans le vestiaire

Enfin ! Après un début de saison compliqué, l’AJ Auxerre a décroché sa première victoire en Ligue 1 en venant à bout de Nice (1-0), grâce à un but d’Archer en seconde période. Un succès forcément très important pour les Auxerrois, qui ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet final. « Mais qu’est-ce qu’il s’est passé… On les a chicoté », ont notamment lancé les joueurs de l’AJA, visiblement aux anges après cette première victoire de la saison.

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🎉 « MAIS QU’EST-CE QU’IL S’EST PASSÉ… ON LES A CHICOTÉ » 💙🤍



Les joueurs de l’AJA célèbrent leur première victoire accompagnés de… Djibril Cissé ! ⭐️#Ligue1Plus pic.twitter.com/hLewW6xru4 — L1+ (@ligue1plus) September 12, 2026

Pour célébrer ce succès, les Auxerrois ont également pu compter sur une présence bien connue du club : Djibril Cissé. L’ancien attaquant de l’AJA s’est joint aux joueurs pour partager ce moment de bonheur, dans une ambiance particulièrement festive. Une belle image pour Auxerre, qui met ainsi fin à sa série négative et laisse Nice seul dernier de Ligue 1.