Boca Juniors fait tomber River Plate dans un Superclasico explosif

Boca Juniors a remporté le Superclasico face à River Plate (1-0), ce dimanche, dans une Bombonera en ébullition. Dans un derby particulièrement électrique, les Xeneizes ont trouvé la faille à la 27e minute grâce à Lautaro Di Lollo, auteur d’une tête gagnante sur un corner de Sebastián Villa. La rencontre a rapidement basculé en faveur des locaux après l’expulsion de Lucas Martínez Quarta dès la 10e minute, sanctionné pour avoir stoppé irrégulièrement une occasion de but. River a ensuite perdu Gonzalo Montiel à la 79e minute, terminant la rencontre à neuf contre onze.

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Ce succès permet à Boca de conserver la tête du classement annuel du championnat argentin avant l’ultime journée. Les Xeneizes auront leur destin entre les mains dimanche prochain face à Defensa y Justicia : une victoire leur assurerait de rester en tête. Malgré quelques décisions arbitrales contestées, Boca a remporté un derby capital et se rapproche du titre.