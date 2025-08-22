Fiorentina : le coup de sang de Moise Kean en Conférence League

En match aller du tour préliminaire de la Conference League, la Fiorentina a largement dominé les Ukrainiens de Polissya avec une victoire 3-0. Pourtant, la première période a été marquée par un incident qui a changé la physionomie du match : Moise Kean a été expulsé après avoir réagi violemment à une provocation, ses tresses ayant été tirées, et a porté un coup de coude à son adversaire.

Malgré cette expulsion, la Viola a su gérer la rencontre et inscrire trois buts, se mettant ainsi dans une position favorable avant le match retour. Cette victoire permet à Florence de conserver un avantage confortable pour la qualification en phase de groupes de la Conference League. Celui qui a inscrit 25 buts toutes compétitions confondues la saison passée sera donc suspendu pour le match retour. Par ailleurs, l’ancien joueur du PSG a publié son carton rouge dans sa story instagram.