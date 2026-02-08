Qui est Hugo Fernandez, le phénomène franco-espagnol suivi en Angleterre et par le PSG

Comme Léo Lemaitre, défenseur central du Real Madrid né en 2009, Hugo Fernandez se retrouve au coeur d’un bras de fer entre les fédérations française et espagnole depuis plusieurs mois. Considéré comme l’un des plus gros prospects européens de la génération 2008, le second avait signé son premier contrat pro à Valence en 2024, après avoir passé une grosse partie de sa formation à la Real Sociedad.

Né à Paris et arrière-petit-fils d’un des fondateurs du Paris Saint-Germain, le défenseur de 18 ans s’entraîne désormais régulièrement avec le groupe professionnel de Valence. Si son entraîneur Carlos Corberan ne lui a pas encore donné sa chance en Liga, ni même en Coupe, la donne pourrait changer dans les prochaines semaines. Pas un hasard si des supporters de Valence militent pour sa promotion sur les réseaux sociaux, depuis l’élimination contre Bilbao (1-2) cette semaine en Coupe du Roi .

Il pourrait quitter Valence dans les prochains mois

Selon nos informations, la situation du joueur a éveillé l’intérêt de nombreux clubs au cours des dernières semaines, et particulièrement en Angleterre où son profil fait sensation chez les scouts. Excellent relanceur, dominant dans le duel, très cérébral, Fernandez mesure déjà 1m94 à 18 ans. Sa performance bluffante face à West Brom lors d’un tournoi de jeunes avait marqué les esprits de nombreux recruteurs ces derniers mois, en particulier ceux de Manchester United et d’Arsenal, présents sur place. Le PSG apprécie son profil moderne et a également pris des renseignements récemment.

Chelsea, qui a songé à le faire venir pour l’envoyer dans la foulée à Strasbourg en prêt, semble partir avec un peu de retard aujourd’hui. De son côté, Valence n’exclut pas une vente de son joueur, qui soulagerait ses finances mal en point (sa clause libératoire, aux alentours de 5 M€, passera à environ 10 à partir du 31 août). Autant dire que les semaines à venir de Fernandez seront rythmées par des choix décisifs : le natif de Paris devra prendre la meilleure décision pour son avenir en club, en sélection, et dans les études. Fernandez passera l’équivalent de son BAC cette année, et il aimerait effectivement poursuivre ses études à l’université. On n’est pas vraiment dans le cliché du jeune footeux distrait.