La date du prochain Clàsico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est connue

Leaders de la Liga avec 9 points en 3 matches, le FC Barcelone et le Real Madrid ont réalisé un début de saison probant. Les deux favoris à la victoire finale devront d’ailleurs s’affronter pour le compte de la 10e journée de Liga. Un match qui s’annonce déjà très intéressant, surtout qu’il aura lieu cinq jours après le match des Catalans contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

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🚨 ¡YA HAY HORARIO PARA #ELCLÁSICO!



🗓 Domingo 25 de octubre

⌚ 21:00 horas CET

🏟 Spotify Camp Nou#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/BzCl7n21lb — LALIGA (@LaLiga) September 1, 2026

Se disputant au Spotify Camp Nou, le prochain Clàsico aura donc lieu le dimanche 25 octobre à 21h. Les amoureux du ballon rond peuvent déjà coché la date d’une des rencontres les plus excitantes à venir.