Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

Le Bayern a réglé le cas Michael Olise

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Michael Olise suscite les débats en Allemagne depuis son carton rouge reçu face au Viking Stavanger. Son mauvais geste, dont il s’est excusé, lui a valu les reproches de son entraîneur, et les critiques acerbes d’une partie de la presse allemande. Mais a-t-il été sanctionné outre mesure par son club ? La question a été posée au directeur sportif Max Eberl, en conférence de presse ce vendredi.

La suite après cette publicité

« Nous avons discuté de la question et l’avons réglée en interne. Toute l’affaire est maintenant terminée », a simplement répondu Eberl. Le Bayern Munich sera privé de son international français (24 ans) lors du prochain match de Ligue des Champions, le choc face à Arsenal mercredi prochain.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Michael Olise

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier