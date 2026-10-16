Le Bayern a réglé le cas Michael Olise

Michael Olise suscite les débats en Allemagne depuis son carton rouge reçu face au Viking Stavanger. Son mauvais geste, dont il s’est excusé, lui a valu les reproches de son entraîneur, et les critiques acerbes d’une partie de la presse allemande. Mais a-t-il été sanctionné outre mesure par son club ? La question a été posée au directeur sportif Max Eberl, en conférence de presse ce vendredi.

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« Nous avons discuté de la question et l’avons réglée en interne. Toute l’affaire est maintenant terminée », a simplement répondu Eberl. Le Bayern Munich sera privé de son international français (24 ans) lors du prochain match de Ligue des Champions, le choc face à Arsenal mercredi prochain.