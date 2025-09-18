Stade Rennais : la réponse sèche d’Habib Beye à l’OL

Plusieurs polémiques sont nées de la rencontre entre le Stade Rennais et l’OL de dimanche soir dernier. Non seulement plusieurs décisions arbitrales ont fait jaser (Rouault et Morton) mais les Gones ont également fustigé le comportement d’Habib Beye, accusé d’avoir un peu trop célébré de son équipe. Jorge Maciel a fait savoir après la rencontre qu’il n’avait pas apprécié ses façons de faire en affirmant qu’il devrait apprendre «à gagner». Les salutations de fin de match ont été glaciales entre les deux hommes. Le coach rennais n’avait pas encore bien pris le temps de lui répondre, ce qu’il a fait en conférence de presse ce jeudi, à deux jours d’un déplacement à Nantes. «J’ai regardé les trois buts. Le premier, je reste dans ma zone technique. Le deuxième, je commence à fêter dans ma zone technique et je me déplace vers la médiane sans la dépasser. Le troisième, je reste dans ma zone, je saute dans les bras de son staff et je me tourne à partir du moment où quelqu’un, derrière moi, du staff lyonnais vient m’invectiver. On peut me faire passer pour le méchant garçon mais je n’ai insulté personne. Moi je l’ai été et des témoins sont là», rétorque-t-il.

Il poursuit en glissant un tacle à un certain média qui aurait exagéré les propos rapportés par le staff lyonnais grâce à un montage photo. «Ce qui m’a dérangé, c’est qu’un grand quotidien français, qui se doit de vérifier ses informations, a utilisé une image détournée de moi pour dire que j’ai manqué de respect au staff lyonnais. Fêter des buts fait partie des émotions d’un coach. À aucun moment je n’ai été dans leur zone technique, donc leurs propos sont mensongers puisqu’ils ont dit "tous les buts". J’invite tout le monde à regarder Ligue 1+ et s’ils arrivent à ressortir des images où je suis dans la zone technique de Lyon alors j’accepterais d’être vu comme quelqu’un d’arrogant mais ça ne m’empêchera pas de dormir et de sortir de cette polémique rapidement». Voilà qui a le mérite d’être clair.