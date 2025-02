James Rodriguez régale déjà tout le monde au Mexique

Après son passage anonyme au Rayo Vallecano, il y avait une ardoise à effacer pour James Rodriguez. Cet hiver, le Colombien a résilié son contrat avec le club espagnol pour s’offrir une pige mexicaine, au Club Leon. Un rebond, plus qu’un enterrement pour le moment. Depuis son arrivée, l’ancien joueur de Monaco, du Real Madrid ou encore du Bayern, régale, et son impact est immédiat.

La suite après cette publicité

«Jouer avec James est un rêve. Il touche le ballon, se retourne, et moi je cours parce que je sais que le ballon va m’arriver», résumait son coéquipier Jhonder Cádiz sur la chaîne YouTube Gol y Puerta dernièrement. L’ancien Dijonnais a déjà été buteur sur deux passes décisives du Colombien, qui avait également enfilé l’habit de héros en marquant un penalty face à Juarez (1-0). Le constat n’est pas plus compliqué que le suivant : quand James Rodriguez joue, le Club Leon ne perd pas. Et il gagne même plus qu’il ne fait de matches nuls (4 victoires et 1 nul).

La Coupe du Monde 2026 en ligne de mire

«Tous les adversaires se concentrent sur lui, ils veulent l’avoir au marquage, et ça nous offre de la liberté. C’est une arme à double tranchant : si tu le marques, tu oublies les autres joueurs, si tu le laisses libre, il te détruit avec une passe ou un but», ajoutait son coéquipier Cádiz. En signant au Mexique, James n’est pas venu enfiler des perles, ni s’offrir une pré-retraite dorée, au contraire. Le milieu offensif de 33 ans n’a jamais caché son désir de revenir au top pour la Coupe du Monde 2026, où sa sélection aura sa carte à jouer selon lui.

La suite après cette publicité

«Le chemin est encore long, mais je pense que la Colombie peut aller loin et si tous les joueurs sont en bonne forme, je pense que nous pouvons, pourquoi pas, atteindre la finale. Nous l’avons fait lors de la dernière Copa América, où il y avait de grandes équipes comme le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine… Et on a déjà réussi à les battre. On a battu toutes les grandes équipes : Allemagne, Brésil, Argentine, Uruguay, Espagne…», avait-il confié à Marca en décembre. On ne s’avancera pas aussi loin, mais le simple fait de voir James retrouver le sourire suffit aux fans de football.