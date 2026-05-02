Le FC Barcelone a fixé un prix très bas pour Roony Bardghji

S’il y a bien quelqu’un qui se réjouit de la blessure de Lamine Yamal en ce moment au FC Barcelone, c’est Roony Bardghji. Le Suédois, sous contrat jusqu’en 2029, fut le premier appelé par Hansi Flick pour remplacer la star du club lorsque celle-ci s’est blessée en tirant son penalty victorieux contre le Celta de Vigo (1-0). Naturellement, il fut titulaire lors du match suivant, un succès contre Getafe (2-0) trois jours plus tard et devrait à nouveau en profiter ce soir lors du déplacement des Culés à Osasuna (21h).

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Remplaçant toute la saison, et même souvent laissé sur le banc en raison de la très forte concurrence offensive dans son secteur (Lamine Yamal bien sûr, mais aussi Fermin Lopez, Dani Olmo, Ferran Torres, Marcus Rashford), l’ailier de 20 ans a relativement peu joué (25 apparitions, soit 721 minutes pour un bilan de 2 buts et 4 passes décisives). Son transfert l’été dernier à 2,5 M€ en provenance de Copenhague n’avait pas de quoi infliger une grosse pression sur les épaules d’Hansi Flick pour le faire jouer davantage.

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Monaco est déjà sur le dossier

Le club n’aurait pas eu beaucoup de scrupules non plus à le rétrograder avec la B si le besoin s’en était fait sentir. Nous n’en sommes pas arrivés là mais Bardghji a tout de même regretté son faible temps de jeu lors de son dernier passage en sélection. «J’ai la patience, mais honnêtement, je pense que je mérite de jouer davantage», affirmait-il. Le natif de Koweït City n’a pas à être traité comme un junior. Il a déjà plus d’une centaine de matchs professionnels derrière lui. Une décision devra être prise au prochain mercato.

Le Barça n’est pas contre un prêt. L’AS Monaco, mais aussi Porto et Stuttgart sont déjà venus aux renseignements. L’affaire coche toutes les cases puisque le salaire du joueur n’est pas très élevé non plus. Une autre solution pourrait être envisagée selon Sport, une vente pure et simple. Le Barça souhaite réaliser des ventes importantes cet été pour renouveler son effectif et celle de Bardghji entrerait dans cette politique. Sauf que la valeur du joueur n’est pas très élevée. Un chèque de 10 M€ suffirait à convaincre les Blaugranas selon le média. Avis aux amateurs.